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17:28, 17 января 2025Культура

Слава привезла в Россию экзотических клопов

Певица Слава пожаловалась на укусы клопов в дорогом отеле на Мальдивах
Ольга Коровина
Слава

Слава. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Слава сообщила подписчикам об укусах постельных клопов в отеле, проживание в котором стоит 80 тысяч долларов (восемь миллионов рублей). О «клоповой терапии» она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы прилетели домой. Теперь придется сжечь всю одежду. Этих клопов я привезла с собой с Мальдив, у меня весь живот покусан», — подвела итог Слава.

После отдыха на острове с семьей певица заявила, что от укусов насекомых пострадал также ее зять. По словам артистки, она больше всего переживала за здоровье годовалого внука, однако клопы его не тронули.

В ноябре Слава напугала фанатов микроинсультом. Певице стало плохо во время концерта, причиной послужило сильное переутомление из-за плотного графика.

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