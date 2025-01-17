Платье Рене Зеллвегер разорвалось под ее ягодицами на публике

Американская актриса Рене Зеллвегер рассказала о конфузе с платьем, который произошел на публике после церемонии вручения премии «Оскар» в 2005 году. Соответствующее интервью публикует YouTube-канал глянцевого журнала Vogue.

Известно, что на мероприятии звезда «Бриджит Джонс» была одета в красное платье люксового бренда Carolina Herrera с открытыми плечами и длинным шлейфом. По словам артистки, после церемонии, когда она возвращалась домой, наряд под ягодицами разорвался. Оказавшись перед дверью своей квартиры, знаменитость поняла, что забыла ключ от нее.

«Поэтому мне пришлось подняться на балкон второго этажа и пробраться через маленькое окно, которое было в ванной, в этом платье с дыркой под ягодицами», — объяснила она, рассмеявшись на камеру.

В августе прошлого года американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли оправдалась за конфуз с нижним бельем на премьере фильма «Все закончится с нами» в Англии.