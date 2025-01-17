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17:21, 17 января 2025Мир

Пожарный в Лос-Анджелесе спасал дома молоком и пивом

ABC7: Пожарный в Лос-Анджелесе спас два дома с помощью молока и пива
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Начальник пожарной службы округа Ориндж в пригороде Лос-Анджелеса Брайан Феннесси спас два дома с помощью молока и пива из-за отсутствия воды. Об этом сообщает ABC7.

Феннесси рассказал, что огонь от пожара «Итон» начал подбираться к району, где находится дом его брата. Когда пожарный позвонил своему родственнику, тот не взял трубку. Феннесси решил поехать туда лично. Спустя некоторое время его брат ответил и сообщил, что эвакуировался оттуда вместе с семьей.

Добравшись до района, где находится дом брата, Феннесси заметил, что газовый счетчик на соседнем доме уже начал плавиться. Не найдя воды, он ворвался в дом в поисках чего-нибудь, что могло бы охладить этот счетчик.

«Я подумал, что проверю холодильник, а там было только немного молока и пара бутылок пива. Вышел обратно, побежал туда, охладил и немного оттянул назад. Он не полностью погас, поэтому я не был уверен, загорится ли он снова. Но это все, что я мог сделать», — отметил пожарный.

В итоге только два дома, которые спас Феннесси, уцелели после пожаров в этом районе.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. По словам избранного президента США Дональда Трампа, масштаб последствий бушующих лесных пожаров в Калифорнии гораздо хуже, чем от возможного ядерного удара.

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