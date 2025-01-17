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19:51, 17 января 2025Россия

Пожилой водитель насадил автомобиль на ограждение в Москве и попал на видео

В Москве пожилой водитель насадил машину на ограждение и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Москве пожилой водитель насадил автомобиль на металлическое ограждение и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Подъем».

89-летний мужчина не заметил дорожные работы на Варшавском шоссе, из-за чего его транспортное средство врезалось в ограждение и насадилось на металл.

Вытаскивать из искореженной машины пенсионера пришлось спасателям и сотрудникам Росгвардии. При этом водитель не пострадал.

В этот же день стало известно, что на северо-западе Москвы четыре человека пострадали в аварии на улице Свободы. В одном автомобиле находился только водитель, в другом — водитель с двумя детьми.

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