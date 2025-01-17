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11:24, 17 января 2025Силовые структуры

Протаранившего двери храма на угнанном авто россиянина заключили под стражу

В Приморье суд арестовал экс-следователя, въехавшего в храм на угнанной машине
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Против протаранившего двери храма во Владивостоке мужчины возбудили два дела

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу мужчину, который протаранил двери храма на угнанном внедорожнике и угрожал применением насилия сотрудникам силовых структур. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Фигурант пробудет под арестом два месяца. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об угоне, хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в среду, 15 января. Мужчина 1987 года рождения угнал Land Rover, а затем проехал на нем по территории центральной площади Владивостока, совершив череду дорожно-транспортных происшествий. При задержании злоумышленник оскорблял сотрудников правоохранительных органов.

Уточняется, что в прошлом он сам работал следователем-криминалистом в приморском управлении СК России.

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