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16:38, 15 января 2025Силовые структуры

Против протаранившего двери храма во Владивостоке мужчины возбудили два дела

СК возбудил 2 уголовных дела против мужчины, протаранившего храм во Владивостоке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Въехавший в храм на угнанной машине россиянин оказался бывшим силовиком

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) возбудил два уголовных дела против мужчины, который на угнанном внедорожнике протаранил двери храма во Владивостоке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Дела возбуждены по статьям 213 («Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, а также совершенное с угрозой применением насилия и с применением предмета, используемого в качестве оружия») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ. В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.

Инцидент произошел в среду, 15 января. Мужчина 1987 года рождения угнал Land Rover, а затем совершил череду дорожно-транспортных происшествий.

Уточняется, что при задержании злоумышленник оскорблял сотрудников правоохранительных органов. В прошлом он сам работал следователем-криминалистом в приморском управлении СК России.

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