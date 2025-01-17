Россиян призвали не пить крещенскую воду вместе с алкоголем

Священник Савченко: Крещенскую воду нельзя выливать в канализацию

О том, что делать со старой крещенской водой и в каком случае нельзя ее употреблять Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко. Он подчеркнул, что такая вода ни в коем случае не должна оказаться в канализации.

«В таких случаях нужно просто вылить ее в непопираемое место. Это место, где люди не ходят, собаки не бегают, нет каких-то нечистот, не могут туда какие-то нечистоты пролиться или высыпаться. Лучше всего это сделать в протекающую реку, если нет возможности, то под дерево», — уточнил священник. Кроме того, можно использовать ее для умывания или даже поделиться с близкими, если у них закончилась.

Савченко добавил, что принимать крещенскую воду запрещается, совершая грех, — одновременно с алкогольными напитками. Кроме того, не следует это делать и на сытый желудок. В таком случае это считается неуважительным поведением. Лучше всего, уточнил священнослужитель, выпивать крещенскую воду утром натощак с кусочком просфоры.

Ранее в Русской православной церкви высказались об открытии платных прорубей на Крещение, не поддержав эту идею. Таким образом в РПЦ прокомментировали сообщения о появлении платных прорубей в Подмосковье.