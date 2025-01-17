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07:09, 17 января 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о сроках и правилах хранения готовых блюд

Химик Дорохов: Майонезные салаты необходимо употребить в течение суток
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Большинство готовых блюд нельзя хранить в холодильнике дольше пары дней, и даже при этом важно соблюдать условия хранения, рассказал «Ленте.ру» доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. При этом, по его словам, есть и некоторые продукты-долгожители.

«Нарезанные сыры и колбасы лучше всего хранятся в холодильнике, завернутые в пищевую пленку или помещенные в герметичный контейнер — это помогает сохранить их свежесть и предотвращает высыхание. Срок хранения составляет около пяти-семи дней, — рассказал эксперт. — А вот майонезные салаты, даже помещенные в контейнеры и в холодильник, рекомендуется употребить в течение суток после приготовления».

Мясные и рыбные блюда, по словам Дорохова, важно хранить отдельно от других продуктов, особенно если они содержат соус или маринад. Важно также избегать контакта этих блюд с пластиком или алюминием, которые влияют на вкус пищи.

«Маслины и оливки можно вернуть в банку, залив рассолом или маслом. Маринованные грибы тоже можно вернуть в оригинальную банку. Торты и пирожные с кремовой начинкой лучше всего держать в холодильнике, а изделия из теста без крема — оставить при комнатной температуре, накрыв полотенцем или фольгой», — рекомендовал эксперт.

Дорохов также напомнил, что большинство готовых блюд даже в холодильнике можно хранить не более двух дней, после этого их употребление становится небезопасным.

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