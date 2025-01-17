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09:19, 17 января 2025Путешествия

Россиянка побывала на Кубе и описала ее словами «параллельная вселенная»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Российская путешественница побывала на Кубе и рассказала о необычных правилах жизни в этой стране. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Куба — это параллельная вселенная со своими законами логики и здравого смысла», — такими словами описала автор свои наблюдения.

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Например, она обратила внимание, что кубинцы хранят в холодильниках не только продукты, но и документы, книги и даже обувь. Это нужно, чтобы вещи не пострадали от влаги или термитов.

Еще она заметила, что в условиях ограниченного ввоза жители Кубы вынуждены самостоятельно варить мыло и другие средства ухода. «То, что в европейских странах считают признаком роскоши (косметика ручной работы ценится намного выше заводской), тут просто обыденность», — написала блогерша.

Кроме того, по словам россиянки, из-за санкций кубинцы часто продолжают использовать отслужившие вещи не по назначению. Так, пустая пластиковая бутылка может стать абажуром, а сломанный холодильник — шкафом.

В 2024 году россияне поставили рекорд по визитам на Кубу. Остров посетили более 185 тысяч путешественников.

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