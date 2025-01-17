Россиянка заявила о введении неизвестного препарата ее ребенку в детском саду

В Петербурге мать случайно узнала, что в детсаду сыну ввели неизвестный препарат

Жительница Санкт-Петербурга заявила о введении неизвестного препарата ее ребенку в детском саду. О том, что ее сыну сделали укол, она узнала случайно, пишет 78.RU.

Как пишет издание, след от укола женщина изначально не заметила, мальчик о проведенной процедуре ничего не рассказывал, а в дошкольном учреждении предпочли об инциденте умолчать. «Мне нянечка случайно сказала об этом, шепотом», — призналась россиянка.

С ее слов, мать другого ребенка попросила медсестру, работающую в детском саду, делать ее ребенку уколы с препаратом, который назначил врач. Медработница согласилась, но когда приступила к делу, якобы перепутала детей.

Спустя время после укола у здорового мальчика началась сыпь. По словам матери ребенка, введенный препарат нужен для стимуляции нейронных связей, используется в том числе для развития речи, и его категорически запрещено применять без назначения врача.

«Медсестра уверяет, что она звала именно того мальчика к себе на прием. Воспитатели говорят, что она звала моего сына, называла фамилию и имя моего ребенка», — заявила она, отметив, что женщина до сих пор продолжает работать в детском саду.

Россиянка написала заявление в правоохранительные органы. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в роддоме под Москвой медсестра перепутала детей и намазала кожу здорового младенца ненужным ему лекарством, из-за чего у последнего образовались химические ожоги.