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06:27, 17 января 2025Экономика

Российским чиновникам предложили льготную ипотеку

В России продолжили программу льготной ипотеки под 12 процентов для чиновников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В России продолжили программу льготной ипотеки под 12 процентов для чиновников, которая появилась в середине 2024 года. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на постановление правительства России.

«Эксперимент завершат 1 февраля 2027 года, после чего определят, стоит ли продолжить программу на регулярной основе или же можно ограничиться единовременными субсидиями госслужащим на покупку жилья, которые существуют и сейчас», — отмечается в публикации.

Летом 2024 года стало известно, что в России пройдет эксперимент по обеспечению чиновников жильем по ипотеке. В программу планировали включить не более 90 чиновников в возрасте до 35 лет, а также занимающих должность не менее одного года.

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