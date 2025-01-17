Российский рэпер попал в больницу в Таиланде

Российского рэпера Toxi$ госпитализировали в Таиланде

Российский рэпер Toxi$ попал в больницу во время отдыха в Таиланде. Об этом Андрей Смелянский (настоящее имя артиста) рассказал в своем Telegram-канале.

Музыкант выложил видео из палаты медицинского центра, на котором можно заметить капельницу. Сам Андрей был одет в больничный халат пациента. По его словам, причиной госпитализации могло стать отравление.

«Ребят, спасибо всем огромное за слова поддержки. Ничего особо лютого у меня не случилось. Просто, скорее всего, отравился, и все», — заявил Toxi$ в голосовом сообщении, обращенном к подписчикам.

Рэпер Toxi$ стал известен благодаря социальным сетям, куда выкладывал свои треки. Получив волну популярности с вирусными мемами, основанными на его необычном голосе и способности его менять, он присоединился к объединению RNDm Crew, куда входят молодые рэп-звезды OG Buda и Mayot.

Ранее стало известно, что уехавший из России рэпер Элджей отменил свой концерт в Таиланде, потому что не смог продать на него билеты. Он обратился к фанатам, пообещав когда-нибудь вернуться на Пхукет.