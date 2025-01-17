С пляжей Анапы закончили вывозить загрязненный мазутом песок

С основной территории пляжей Анапы закончили вывозить загрязненный мазутом песок

С основной территории пляжей Анапы закончили вывозить загрязненный мазутом после крушения танкеров песок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Специалисты продолжают собирать загрязненный грунт на всех участках береговой линии. Теперь осталось лишь небольшое количество загрязненного песка, который просеют и отделят от нефтепродуктов. При этом вывоз песка производиться больше не будет ввиду нецелесообразности.

Ранее волонтеры, участвующие в очистке пляжей от мазута в Анапе, начали обращаться за медицинской помощью. Пациенты жаловались на головную боль и тошноту, а также незначительные травмы.