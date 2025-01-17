Самолетам пришлось изменить маршруты из-за падения обломков космического корабля Starship

Нескольким самолетам пришлось изменить маршруты из-за падения обломков Starship

Пассажирские воздушные суда, выполнявшие рейсы над Атлантическим океаном, изменили маршруты из-за падения обломков космического корабля Starship компании SpaceX. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил портал Airlive.

По данным издания, несколько самолетов, пролетавших неподалеку от островов Теркс и Кайкос, были вынуждены внести коррективы в маршруты. Некоторым пришлось задержать вылет из-за случившегося.

Ранее во время испытательного запуска SpaceX потеряла верхнюю часть ракеты Starship. Нижнюю удалось вернуть на Землю: ее захватили специальные механические устройства на космодроме.

