Школьники попали в больницу с подозрением на отравление в российском городе

В Казани восемь школьников попали в больницу с подозрением на отравление

В Казани восемь школьников попали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с подозрением на отравление. Все они обедали в столовой оздоровительного центра «Дуслык», рассказала директор учреждения Гульнара Исламова, чьи слова приводит KazanFirst.

Всего симптомы отравления выявили у 15 человек. Некоторых детей забрали домой родители, однако восьмерым школьникам потребовалась госпитализация.

На данный момент причины ухудшения состояния школьников неизвестны. Результаты тестов будут доступны вечером 17 января. Роспотребнадзор уже приступил к проверке в центре «Дуслык».

Накануне стало известно, что 32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Красноярского края. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли еду в местной столовой.