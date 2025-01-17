Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 17 января 2025Россия

Школьники попали в больницу с подозрением на отравление в российском городе

В Казани восемь школьников попали в больницу с подозрением на отравление
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Казани восемь школьников попали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу с подозрением на отравление. Все они обедали в столовой оздоровительного центра «Дуслык», рассказала директор учреждения Гульнара Исламова, чьи слова приводит KazanFirst.

Всего симптомы отравления выявили у 15 человек. Некоторых детей забрали домой родители, однако восьмерым школьникам потребовалась госпитализация.

На данный момент причины ухудшения состояния школьников неизвестны. Результаты тестов будут доступны вечером 17 января. Роспотребнадзор уже приступил к проверке в центре «Дуслык».

Накануне стало известно, что 32 человека отравились в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Красноярского края. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли еду в местной столовой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе забеспокоились из-за возвращения замороженных активов России

      Путин начал переговоры с президентом Ирана

      На Украине раскрыли ущерб местной энергетической системе

      В России ответили на обеспокоенность Европы из-за возвращения замороженных активов

      В Госдуме ответили на возможное размещение британских баз на Украине

      Российский аэропорт вернулся к работе после закрытия из-за беспилотников

      Энергопотребление в России ускорило падение

      Одной стране предрекли нефтяной шок из-за санкций против России

      Школьники попали в больницу с подозрением на отравление в российском городе

      Стилист Рогов назвал мужчинам вечный модный тренд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше