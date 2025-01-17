Шольца обвинили в спекуляции помощью Украине ради внутриполитических целей

Канцлер Германии Олаф Шольц спекулирует помощью Украине ради внутриполитических целей. С таким обвинением в интервью порталу t-online выступил главный конкурент Шольца на выборах от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

«Я считаю безответственным, что здесь явно ведется внутриполитическая игра», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что Шольц ради политических выгод готов пойти против других членов немецкого кабмина, например, министра обороны Бориса Писториуса и главы МИД Анналены Бербок, выступающих за оказание Киеву военной помощи. «Писториус хочет этого, Бербок хочет этого. Федеральный канцлер, очевидно, этого не хочет, поэтому снова возникают споры», — добавил Мерц.

Ранее Бербок раскритиковала власти Германии за нерешительность в помощи Украине.