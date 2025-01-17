Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:35, 17 января 2025Мир

Шольца обвинили в спекуляции помощью Украине

Шольца обвинили в спекуляции помощью Украине ради внутриполитических целей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Florian Gaertner / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц спекулирует помощью Украине ради внутриполитических целей. С таким обвинением в интервью порталу t-online выступил главный конкурент Шольца на выборах от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

«Я считаю безответственным, что здесь явно ведется внутриполитическая игра», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что Шольц ради политических выгод готов пойти против других членов немецкого кабмина, например, министра обороны Бориса Писториуса и главы МИД Анналены Бербок, выступающих за оказание Киеву военной помощи. «Писториус хочет этого, Бербок хочет этого. Федеральный канцлер, очевидно, этого не хочет, поэтому снова возникают споры», — добавил Мерц.

Ранее Бербок раскритиковала власти Германии за нерешительность в помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

      В российском городе избрали меру пресечения экс-начальнику отдела полиции по делу о взятке

      Женщин предупредили об опасности попыток похудеть на гречке

      Россиянам перечислили особенности поведения мошенников в 2025 году

      Шольца обвинили в спекуляции помощью Украине

      Тренер перечислила три мешающие накачать пресс ошибки

      В Совфеде порассуждали о прекращении СВО после переговоров Москвы и Вашингтона

      В Петербурге на здании больницы установили табличку с нечитаемым шрифтом Брайля

      Россию обвинили в попытке устрашения французского самолета-разведчика. Что об этом известно?

      Адвокат Моргенштерна рассказал о круглосуточной слежке за рэпером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше