Ситуацию с якобы устрашением самолета Франции российской ПВО объяснили

Доцент РЭУ Глазунов: самолет ВС Франции вел разведку над Балтийским морем

Самолет Вооруженных сил (ВС) Франции, вероятно, осуществлял разведку в небе над Балтийским морем в момент, когда был засвечен радаром наведения российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400, заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Таким образом специалист объяснил «Ленте.ру» ситуация с якобы устрашением французского самолета российскими силами ПВО, в чем ранее Париж обвинил Москву.

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж считает агрессивным и неприемлемым наведение Россией ПВО на французский самолет-разведчик, который находился в небе над Балтийским морем.

«Французский самолет-разведчик, скорее всего, выявлял наши системы ПВО и другие военные объекты, иначе зачем Франции посылать самолет-разведчик в Балтийское море? Это, скорее всего, осуществлялось в рамках программы НАТО по подготовке военных операций, при которой выявлялись огневые точки — наши системы ПВО и военные объекты. То, что мы обнаружили этот самолет и дали ему об этом знать, — нам этого никто не может запретить, мы вправе это делать. Если бы мы его сбили, то, да, пришлось бы отвечать», — объяснил Глазунов.

Это зона наших интересов, и, когда там появляется самолет-разведчик, то первый вопрос — с какой целью он там появился?

Олег Глазунов военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

В свою очередь, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, комментируя эти сообщения, отметил, что появление французского самолета-разведчика над Балтийским морем с учетом антироссийской политики Парижа наводит на мысль, что против России что-то задумывается.

«У меня простой вопрос: а что там делал французский самолет? Там, по-моему, до Франции далековато от Балтийского моря. Все разговоры про то, что Франция — член НАТО или член Евросоюза — это в пользу бедных. Есть государство Франция. У этого государства есть свой флот, свои воздушные силы. Франция вроде бы не объявляла России войну, и мы не объявляли войну Франции. Что они там делают?» — сообщил Климов «Ленте.ру»