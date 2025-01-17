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14:53, 17 января 2025Наука и техника

США отложили производство самолета T-7

Defense News: ВВС США отложили производство самолета T-7 Red Hawk
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Public Domain

Военно-воздушные силы (ВВС) США в очередной раз отложили производство учебно-тренировочного самолета T-7 Red Hawk. Об этом сообщает издание Defense News.

Вместо заключения контракта на производство самолета ВВС США решили расширить его испытания в рамках реорганизации стратегии закупок. Согласно пересмотренному плану ВВС и компании Boeing, заключение контракта на поставки T-7 стоит ожидать не в 2025 году, а в 2026-м.

В феврале издание сообщило, что Boeing задержал поставку новых самолетов T-7 Red Hawk ВВС США. Руководитель программы T-7 Эвелин Мур заявила, что производственный график изменят из-за проблем с цепочкой поставок и качеством деталей.

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