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16:48, 17 января 2025Мир

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

«Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом», — сказано в публикации на сайте агентства.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин не поедет в Вашингтон на церемонию инаугурации Трампа. Американский лидер лично пригласил председателя КНР на торжество, минуя традиционные дипломатические каналы. Это застало Пекин врасплох. Китайские чиновники, привыкшие к строгому протоколу остались в недоумении относительно намерений американского политика.

Вместо личного визита Си направит на церемонию высокопоставленного делегата. Как указали собеседники газеты The Financial Times, в Пекине планируют направить на церемонию китайского вице-президента Хань Чжэна или главу МИД Ван И.

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