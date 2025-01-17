Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

Politico: Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США из-за мигрантов

Команда избранного американского лидера Дональда Трампа занимается подготовкой объявления о чрезвычайном положении в США для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Команда Трампа занимается подготовкой объявления чрезвычайного положения. Этот тот шаг, который призван предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания будущего президента обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы нелегальных мигрантов», — отмечается в материале.

По данным издания, команда новоизбранного президента также готовит указ об отмене права на получение гражданства США по праву рождения. Однако, как указывают авторы материала, новая американская администрация «может отложить этот шаг из-за возможного судебного оспаривания, а также неоднозначного мнения по этому вопросу среди членов Республиканской партии».

Ранее стало известно, что команда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции, которые будут опубликованы в первые часы после инаугурации. Меры коснутся иммигрантов, уже проживающих в США, а также мигрантов, ищущих убежища на американо-мексиканской границе.