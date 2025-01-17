Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:50, 17 января 2025Мир

Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

Politico: Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в США из-за мигрантов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Команда избранного американского лидера Дональда Трампа занимается подготовкой объявления о чрезвычайном положении в США для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Команда Трампа занимается подготовкой объявления чрезвычайного положения. Этот тот шаг, который призван предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания будущего президента обеспечить безопасность границ и депортировать миллионы нелегальных мигрантов», — отмечается в материале.

По данным издания, команда новоизбранного президента также готовит указ об отмене права на получение гражданства США по праву рождения. Однако, как указывают авторы материала, новая американская администрация «может отложить этот шаг из-за возможного судебного оспаривания, а также неоднозначного мнения по этому вопросу среди членов Республиканской партии».

Ранее стало известно, что команда Трампа завершает работу над пакетом жестких указов по вопросам иммиграции, которые будут опубликованы в первые часы после инаугурации. Меры коснутся иммигрантов, уже проживающих в США, а также мигрантов, ищущих убежища на американо-мексиканской границе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп подтвердил перенос инаугурации

      Россиянин избил до смерти отца металлической дубинкой и попал в СИЗО

      Стало известно о планах Трампа объявить чрезвычайное положение в США

      В ЕС отвергли существование Украины

      Россиянам раскрыли повышающую риск диабета распространенную привычку

      Жители российского города пожаловались на фекально-кипяточный потоп в доме

      Гоар Аветисян прогулялась по пляжу в полупрозрачном платье

      Мужчина напился на мальчишнике, надел платье и помочился на попутчицу в самолете

      Жену Ходорковского и их детей захотели выписать из квартиры в Москве

      В США перечислили преимущества российской «Черной дыры»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше