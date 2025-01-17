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05:23, 17 января 2025Спорт

Украденные у Малкина чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли нашли у него же дома

Украденные у Малкина чемпионские перстни были найдены у него дома
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: USA TODAY / Reuters

Чемпионские перстни российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за победы в Кубке Стэнли найдены, сообщила полиция округа Аллегейни, штат Пенсильвания на своей странице в соцсети X.

«Полиция округа узнала, что чемпионские перстни Кубка Стэнли Евгения Малкина были обнаружены в его доме. Это расследование продолжается», — сказано в заявлении.

Правоохранители также призвали любого, кто обладает какой-либо информацией об ограблении дома Малкина, обратиться к ним по телефону.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на ограбление дома Малкина, подчеркнув, что в Америке сейчас небезопасно жить даже в элитных районах.

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