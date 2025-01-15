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15:52, 15 января 2025Спорт

Фетисов отреагировал на ограбление дома Малкина в США

Фетисов об ограблении дома Малкина: В Америке сейчас небезопасно жить
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на ограбление дома российского форварда «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Фетисов заявил, что в Америке сейчас небезопасно жить даже в элитных районах. «Не думаю, что те, кто залез в дом Малкина, хотел украсть именно перстни. Думаю, цель была какая‑то другая. Их же нормально не перепродашь, только если переплавить на драгметаллы», — заявил он, добавив, что перстни не удастся восстановить.

О том, что Малкина ограбили, стало известно ранее 15 января. Злоумышленники проникли в дом 38-летнего спортсмена и, взломав сейф, украли оттуда три его чемпионских перстня. «Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — высказались о ситуации в клубе.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В текущем сезоне он провел 42 матча, в которых забросил 8 шайб и сделал 25 результативных передач.

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