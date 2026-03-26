Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

12:13, 26 марта 2026Россия

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Шевяковка в Харьковской области
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Шевяковка в Харьковской области. Бои на данном направлении вели подразделения группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, противник за сутки лишился более 210 бойцов, боевой бронированной машины, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, а также восьми складов с боеприпасами.

Ранее стало известно, что Вологодская область, решившая принять перемещенных из-за атак Вооруженных сил Украины тяжелобольных россиян из приграничья, сама оказалась под ударом дронов. Известно, что украинские войска ударили по региону двумя БПЛА.

    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Глава UFC высказался о сроках ближайшего боя Махачева

    Путин сделал заявление об аресте археолога Бутягина

    Заболевшая раком женщина рассказала о связанном с алкоголем раннем признаке болезни

    Один из продавцов одежды в России закрыл половину магазинов

    Задержание сотрудников украинского кол-центр на Кавказе попало на видео

    Переписка в мессенджере выдала преступления бывшего российского министра

    Два человека погибли в Абу-Даби из-за падения обломков баллистической ракеты

    Названо снижающее уровень плохого холестерина природное средство

    Погребняк показала внешность с кардинально новым имиджем

    Все новости
