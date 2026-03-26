Минобороны: ВС России взяли под контроль село Шевяковка в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Шевяковка в Харьковской области. Бои на данном направлении вели подразделения группировки войск «Север».

По данным оборонного ведомства, противник за сутки лишился более 210 бойцов, боевой бронированной машины, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы, а также восьми складов с боеприпасами.

Ранее стало известно, что Вологодская область, решившая принять перемещенных из-за атак Вооруженных сил Украины тяжелобольных россиян из приграничья, сама оказалась под ударом дронов. Известно, что украинские войска ударили по региону двумя БПЛА.