Украина атаковала решившую принять перемещенных из-за ВСУ Вологодскую область

Вологодская область, решившая принять перемещенных из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелобольных россиян из приграничья, сама оказалась под ударом дронов. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Как рассказал чиновник, ВСУ атаковали регион двумя беспилотниками. Оба БПЛА были нейтрализованы над Череповцом.

«Оперативные службы работают в местах падения обломков. Дорогие друзья! Прошу вас сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности», — написал в блоге он.

Ранее Минобороны объявило о мощной атаке ВСУ на Россию на фоне признания положения Владимира Зеленского безвыходным.