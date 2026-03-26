Турист с окровавленной головой прошелся по «кварталу красных фонарей» и попал на видео

Пьяный турист из Австралии с окровавленной головой прошелся по улице в Таиланде и попал на видео. Его публикует портал News.com.au.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в понедельник, 23 марта, в «квартале красных фонарей» на курорте Паттайя. 55-летний Майкл Уолтер Скотт из Сиднея выпивал в заведении Big Tool. По данным издания, мужчина отказался оплатить счет в размере 47 долларов (около 3,7 тысячи рублей), после чего между ним и сотрудниками завязалась драка.
Персонал выгнал туриста из бара, и он упал, ударившись головой о стекло. После этого австралиец пошел бродить по кварталу с кровоточащей раной на голове.
На место происшествия вызвали полицию, однако владельцы бара отказались предоставить записи с камер видеонаблюдения. «Судя по характеру травм, мы предполагаем, что они были получены не только в результате падения, так как раны были множественными», — заявил один из стражей правопорядка.
В материале также говорится, что Скотта доставили в больницу Паттайи для дальнейшего лечения, после чего он подал заявление. Расследование продолжается.
Ранее в этой же стране Азии местный житель порезал туриста и бросил его у круглосуточного магазина. Мужчину нашли в луже собственной крови.