19:02, 13 февраля 2026Путешествия

Житель Таиланда порезал туриста и бросил его в луже крови в круглосуточном магазине

Туриста из Британии ударили ножом в бедро в круглосуточном магазине Паттайи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: otan / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший в Таиланде турист стал жертвой нападения местного жителя в магазине. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Ночью 13 февраля 22-летний путешественник из Британии Даниэль Дэвид Брайан Саттон вместе с другом отправился в круглосуточный супермаркет в Паттайе. По пути пару преследовал местный житель, который, зайдя следом, ударил Саттона ножом в бедро и бросил на месте происшествия. Знакомый британца вызвал полицию.

Прибывшие в магазин спасатели обнаружили мужчину в луже собственной крови, так как после пореза у него открылось сильное кровотечение. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

Вскоре неравнодушные граждане и полиция задержали подозреваемого, им оказался 23-летний таиландец Наттхават Чандтхонг. Офицеры изъяли у него один нож, а другой нашли в мусорном ведре супермаркета. Чандтхонг заявил, что туристы пытались купить у него наркотики, но он им отказал и получил удар в челюсть, из-за чего потерял зуб. На этой почве он решил отомстить гостям страны. Сотрудники правоохранительных органов не поверили его рассказу. Расследование продолжается.

Ранее британские туристы устроили массовую драку с проститутками в Таиланде. Мужчины уличили секс-работниц в краже и облили их пивом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
