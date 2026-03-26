12:16, 26 марта 2026Авто

Ушедший из России бренд начал доставлять машины самолетами

Доставка суперкаров Ferrari на Ближний Восток подорожала в четыре раза
Марина Аверкина

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Компания Ferrari свернула значительную долю отгрузок на Ближнем Востоке, а оставшиеся партии вынуждена доставлять в регион самолетами. В тюнинг-ателье Mansory уточнили, что перевозка автомобилей по воздуху обходится в четыре раза дороже по сравнению с доставкой морем через Ормузский пролив. Об этом пишет Carscoops.

Ближневосточный рынок традиционно считается одним из основных для производителей суперкаров и роскошных автомобилей, но конфликт в регионе вынуждает компании пересмотреть логистику. Maserati тоже приняла решение временно прекратить отгрузки на Ближний Восток из-за проблем с логистикой и рисками для безопасности.

Генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер заявил, что сложившаяся ситуация не влияет на производственные мощности, однако у жителей стран Ближнего Востока сейчас «появились иные приоритеты, не связанные с приобретением новых автомобилей марки». Снижение спроса в ближайшей перспективе очевидно, констатируют эксперты рынка.

Ранее стало известно, что чешская Skoda, входящая в состав концерна Volkswagen, приняла решение об уходе с китайского рынка из-за обрушения продаж.

