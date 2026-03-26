Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 26 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на открытие Ираном прохода через Ормузский пролив

Сенатор Джабаров: Приятно, что Иран считает Россию дружественной страной
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Приятно, что Иран считает Россию дружественной страной, заметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на разрешение Тегерана прохода через Ормузский пролив для Москвы.

«В принципе, для нас, конечно, это непринципиально. Потому что мы сами поставщики нефти на мировой рынок. Мы не пользуемся тем, что добывается в Иране и других странах Персидского залива. С другой стороны, это приятно, что Иран считает нас дружественной страной. Мы тоже считаем, что Иран — дружественная нам держава», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор рассказал, что Россия не так много судов отправляет через Ормузский пролив.

«Там, конечно, есть и другие грузы, которые мы берем в Иране, Саудовской Аравии. Тем не менее если говорить про энергоносители, то для нас это непринципиально», — заключил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам, принадлежащим государствам, которые считает дружественными. К таким странам, в частности, относятся Россия, Китай, Ирак, Индия и Пакистан, указал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok