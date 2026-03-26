В России отреагировали на открытие Ираном прохода через Ормузский пролив

Сенатор Джабаров: Приятно, что Иран считает Россию дружественной страной

Приятно, что Иран считает Россию дружественной страной, заметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на разрешение Тегерана прохода через Ормузский пролив для Москвы.

«В принципе, для нас, конечно, это непринципиально. Потому что мы сами поставщики нефти на мировой рынок. Мы не пользуемся тем, что добывается в Иране и других странах Персидского залива. С другой стороны, это приятно, что Иран считает нас дружественной страной. Мы тоже считаем, что Иран — дружественная нам держава», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор рассказал, что Россия не так много судов отправляет через Ормузский пролив.

«Там, конечно, есть и другие грузы, которые мы берем в Иране, Саудовской Аравии. Тем не менее если говорить про энергоносители, то для нас это непринципиально», — заключил он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран разрешил проходить через Ормузский пролив судам, принадлежащим государствам, которые считает дружественными. К таким странам, в частности, относятся Россия, Китай, Ирак, Индия и Пакистан, указал он.