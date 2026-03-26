12:15, 26 марта 2026Мир

В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Японский депутат и бывший высокопоставленный советник по национальной безопасности Акихиса Нагасима призвал направить корабли Японии в Ормузский пролив для его защиты совместно с другими государствами. Слова политика передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Я считаю, что в долгосрочной перспективе в национальных интересах Японии будет брать на себя ведущую роль в защите интересов других стран», — отметил депутат.

По его мнению, Токио должен направить военно-морские силы в пролив, приняв специальный закон, разрешающий такое развертывание. В публикации отмечается, что участие в подобной миссии затруднено из-за пацифистской конституции страны и других правовых ограничений.

Ранее более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

