В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

Японский депутат Нагасима призвал направить корабли в Ормузский пролив

Японский депутат и бывший высокопоставленный советник по национальной безопасности Акихиса Нагасима призвал направить корабли Японии в Ормузский пролив для его защиты совместно с другими государствами. Слова политика передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Я считаю, что в долгосрочной перспективе в национальных интересах Японии будет брать на себя ведущую роль в защите интересов других стран», — отметил депутат.

По его мнению, Токио должен направить военно-морские силы в пролив, приняв специальный закон, разрешающий такое развертывание. В публикации отмечается, что участие в подобной миссии затруднено из-за пацифистской конституции страны и других правовых ограничений.

Ранее более 20 стран выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. Заявление 22 подписантов опубликовал МИД Объединенных Арабских Эмиратов.