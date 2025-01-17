Украинок начнут вывозить из Европы для нужд ВСУ

Newsweek: Украинок начнут вывозить из Польши в интересах командования ВСУ

В Польше начали формировать украинский «Иностранный легион». В его составе будут живущие в Европе гражданки Украины, которые хотят воевать на стороне ВСУ. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что в условиях нехватки войск Верховная Рада предприняла шаги по мобилизации женщин, обсудив правовые изменения, которые позволят им быть призванными на службу и проходить подготовку.

В материале говорится, что всего в польский «Украинский легион» подано около 1300 заявок. Издание пишет, что первая группа уже завершила один этап подготовки и временно находится на Украине. В конечном итоге они продолжат проходить подготовку в центрах в странах НАТО или на Украине.

Ранее в Польше сорвали сроки создания так называемого украинского легиона из числа граждан Украины, проживающих в стране.

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч заявлял, что Киев планирует распространить на другие страны опыт формирования в Польше легиона из украинцев.