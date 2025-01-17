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02:03, 17 января 2025Бывший СССР

Украинские пограничники задержали пытавшегося сбежать в Европу россиянина

Погранслужба Украины задержала гражданина РФ, пытавшегося бежать в Словакию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Госпогранслужба Украины / Telegram

Украинские пограничники задержали пытавшегося сбежать в Европу россиянина, об этом заявила в Telegram Госпогранслужба Украины.

Гражданин России несколько месяцев находился на Украине нелегально. Он попытался пересечь границу со Словакией. В ведомстве рассказали, что мужчина был пьян и заблудился в приграничной деревне. Он наткнулся на местных жителей, после чего был избит и остался без вещей.

Протрезвев, россиянин наугад отправился в сторону границы, в 50 метрах от нее нарушитель был задержан пограничниками. В отношении него были составлены материалы об административных правонарушениях. В дальнейшем будет решаться вопрос о выдворении его за пределы Украины.

Ранее украинские пограничники открыли предупредительный огонь по группе из восьми уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией.

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