В Госдуме рассказали о переменах после ухода Байдена

Депутат Белик: В истории США Байден останется одним из худших президентов

В истории США глава государства Джо Байден останется одним из худших президентов. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит «Дума ТВ».

По его словам, Байден развязал конфликт на Украине и не смог сделать многого для граждан своей страны.

При этом после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа могут произойти изменения в политике.

«То, что он говорил, будучи кандидатом в президенты, это было одно. А сегодня буквально считаные дни остаются до его инаугурации. Он станет президентом, и риторика его в отношении Украины поменяется. Не знаю, каким образом. Уже ушло в небытие его обещание в 24 часа прекратить конфликт на Украине», — сказал парламентарий.

Ранее источники из администрации президента США рассказали, что обстановка в Белом доме перед уходом Байдена напоминает морг. Уточняется, что он совершенно подавлен, и люди вокруг него тоже.