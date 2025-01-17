В Гренландии заявили о попытках всего мира завоевать остров

Экс-глава МИД Гренландии Броберг заявил, что весь мир пытается завоевать остров

Депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг рассказал, что весь мир пытается завоевать Гренландию в надежде использовать ее природные ресурсы, сообщает РИА Новости.

«Гренландия нужна всем. Европейский союз перешел в наступление на очарование. США тоже. ЕС также открывает здесь представительство. Все пытаются завоевать Гренландию», — подчеркнул он, отметив, что при этом жителей острова никто не спрашивает, чего хотят они сами.

По его словам, их пытаются убедить в том, что раз они сами не используют свои природные ресурсы, то это должен делать кто-то еще. Броберг уточнил, что инуиты и гренландцы уважительно относятся к природе, в связи с чем не занимаются добычей полезных ископаемых, промышляя лишь охотой и рыболовством.

Ранее он назвал бессмысленным возможный отказ от работы с Россией. Депутат заявил, что Гренландия стремится стать членом Организации Объединенных Наций (ООН).