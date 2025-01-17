Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:50, 17 января 2025Мир

В Гренландии заявили о попытках всего мира завоевать остров

Экс-глава МИД Гренландии Броберг заявил, что весь мир пытается завоевать остров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Emil Helms / Reuters

Депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии «Налерака» и экс-глава МИД острова Пеле Броберг рассказал, что весь мир пытается завоевать Гренландию в надежде использовать ее природные ресурсы, сообщает РИА Новости.

«Гренландия нужна всем. Европейский союз перешел в наступление на очарование. США тоже. ЕС также открывает здесь представительство. Все пытаются завоевать Гренландию», — подчеркнул он, отметив, что при этом жителей острова никто не спрашивает, чего хотят они сами.

По его словам, их пытаются убедить в том, что раз они сами не используют свои природные ресурсы, то это должен делать кто-то еще. Броберг уточнил, что инуиты и гренландцы уважительно относятся к природе, в связи с чем не занимаются добычей полезных ископаемых, промышляя лишь охотой и рыболовством.

Ранее он назвал бессмысленным возможный отказ от работы с Россией. Депутат заявил, что Гренландия стремится стать членом Организации Объединенных Наций (ООН).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Первая причина — это ты». Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева

      Россиян предупредили об опасности использования посуды из популярного материала

      В Госдуме назвали соглашение Киева и Лондона британским рабством

      Украденные у Малкина чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли нашли у него же дома

      Маск назвал причину крушения Starship во время испытательного запуска

      Сексологи поделились обязательными составляющими подготовки к хорошему интиму

      На Украине заявили о бессмысленности действий США

      SpaceX потеряла во время испытательного запуска часть ракеты Starship

      Иран предсказал рекордный объем торговли с Россией благодаря новому договору

      Крысы-наркоманы захватили гору марихуаны на складе полиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше