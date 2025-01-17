Нардеп Горбенко: около двух тысяч военных ВСУ переведут в боевые части

Депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко заявил, что около двух тысяч военных Вооруженных сил республики переведут из тыловых частей в боевые. Его слова передает РИА Новости.

«Есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые, в том числе, речь идет и о Воздушных войсках. Условно это порядка двух тысяч потенциальных бойцов, которые будут переведены», — рассказал нардеп.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Генеральный штаб ВСУ планирует «по-тихому» перевести специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в пехоту. Она отметила, что также планируется перевести узкопрофильных специалистов сначала в роты охраны, а затем определить как «ненужных» и отправить в пехоту.

Помимо этого, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что военных, которые обнаруживают или учат обнаруживать воздушные цели, переводят в пехоту ВСУ.