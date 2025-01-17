Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 17 января 2025Бывший СССР

В Раде назвали число переводимых в боевые части тыловых военных

Нардеп Горбенко: около двух тысяч военных ВСУ переведут в боевые части
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко заявил, что около двух тысяч военных Вооруженных сил республики переведут из тыловых частей в боевые. Его слова передает РИА Новости.

«Есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые, в том числе, речь идет и о Воздушных войсках. Условно это порядка двух тысяч потенциальных бойцов, которые будут переведены», — рассказал нардеп.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Генеральный штаб ВСУ планирует «по-тихому» перевести специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в пехоту. Она отметила, что также планируется перевести узкопрофильных специалистов сначала в роты охраны, а затем определить как «ненужных» и отправить в пехоту.

Помимо этого, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что военных, которые обнаруживают или учат обнаруживать воздушные цели, переводят в пехоту ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден перед уходом с должности хотел вновь раскритиковать Путина, но не смог. Он произнес бессвязный набор слов

      Губернатор описал обстановку на горящем четвертый день предприятии в Энгельсе

      Москвичей предупредили о непогоде в пятницу

      В Раде назвали число переводимых в боевые части тыловых военных

      В возможном снижении поставок нефти Норвегией увидели пользу для России

      На Украине заявили о взятии российскими военными трех населенных пунктов в ДНР

      Женщина пожаловалась на открыто изменяющего с тревел-блогершей мужа и получила совет

      Повару российского детсада отрезало четыре пальца мясорубкой

      Российские полицейские задержали объявленного в розыск Интерполом иностранца

      Число пострадавших при массовом отравлении в российском санатории выросло

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше