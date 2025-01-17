Депутат рады Бакумов обвинил ТЦК в Харькове в фильтрации населения

Депутат Верховной Рады Александр Бакумов обвинил территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в том, что они проводят фильтрацию населения, перекрывая движение на улицах. Его слова приводит «Страна.ua».

«То, что происходит в Харькове, является полностью неприемлемым — это тотальная блокировка улиц блоками, когда автотранспортные средства даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения», — подчеркнул парламентарий.

Бакумов рассказал, что сотрудники ТЦК избили женщину-адвоката в медицинском учреждении, когда она пыталась предоставить помощи клиенту. Он также заявил, что военкомы не представляются, носят балаклавы, сохраняя анонимность. Депутат сравнил их действия с ОПГ.

Политик указал, что подобной ситуации больше нет нигде на Украине, такое происходит только в Харькове. Мужчины в городе перестали выходить на работу из-за отсутствия системы бронирования работников малого и среднего бизнеса. Парламентарий возмутился, что никто не хочет обращать внимания на такую несправедливость.

Ранее в Закарпатской области Украины жители устроили бунт против мобилизации.

