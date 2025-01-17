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10:30, 17 января 2025Экономика

В России спрогнозировали заметный спад продаж машин

«Автостат»: Продажи новых машины в России могут упасть на 7-15 % в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По итогам января 2025 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России могут упасть на 7-15 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и составят 70-75 тысяч единиц. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на прогноз главы ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого.

Он отметил, что в январе продажи машин на российском рынке традиционно проводятся в мягком режиме. На этом фоне ожидать высоких показателей реализации в этот период не приходится, пояснил эксперт. Россияне в январе обычно не спешат покупать автомобили, так как надеются на предоставление скидок со стороны дилерских центров. «Новые сделки в начале года очень мало добавляют выручки, поскольку начинается ожидание, что должны быть еще большие скидки», — резюмировал Слуцкий.

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Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, что январские продажи пока не дотягивают до уровня, зафиксированного в конце 2024 года. По итогам первого месяца он спрогнозировал объемы реализации новых машин в России на уровне в 90 тысяч единиц.

Ранее глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский заявил о признаках образования «пузыря» на российском авторынке. По его словам, в начале 2025 года отечественные автомобильные дилеры, дистрибьюторы и поставщики столкнулись с проблемой переполненности складов. Накопленных запасов, отметил эксперт, хватит на 4-6 месяцев продаж. При этом самые большие резервы были зафиксированы у наиболее востребованных марок, не сумевших быстро остановить поставки.

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