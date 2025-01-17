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10:54, 17 января 2025Россия

В России заявили о превращении Украины в колонию

Политолог Джаралла: подписав договор с Британией, Украина превращается в колонию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото Matthew Childs / Reuters

Подписав столетний договор о партнерстве с Британией, Украина становится колонией этой страны. О превращении Украины в зависимую от Лондона территорию заявил российский политолог Владимир Джаралла, его слова приводит РИА Новости.

16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве двух стран. Ожидается, что инициатива углубит двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, договор о партнерстве не переживет тех, кто его подписал.

«Слабая Украина соглашается стать колонией Англии — вот что следует из этого соглашения (...) Наши народы выкинут его на свалку истории, где ему и место», — порассуждал политолог.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что, подписав соглашение, Владимир Зеленский сдал Украину в британское рабство.

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