В США продали поместье из культового фильма «Один дома»

TMZ: Поместье из фильма «Один дом» продали за $5,5 млн в Иллинойсе

В американском штате Иллинойс продали поместье из культового фильма «Один дома». Объект обошелся новому владельцу в 5,5 миллиона долларов (около 566 миллионов рублей), об этом пишет издание TMZ.

Поместье располагается в деревне Уиннетка. Его выставили на продажу в мае 2024 года, при этом изначальная цена была меньше финальной и составляла 5,25 миллиона долларов.

Прошлые владельцы купили объект в 2012 году за 1,5 миллиона долларов, после чего провели масштабную реновацию. Они расширили поместье, однако сохранили внешний вид экстерьера, который попал в знаменитый фильм. Внутри съемки не проводились — дом оказался слишком маленьким, чтобы вместить всю съемочную команду. Внутри жилья есть пять спален, шесть санузлов, домашний кинотеатр и спортивный корт.

Ранее голливудский актер Сильвестр Сталлоне приобрел новый дом в Нью-Йорке. Стоимость сделки составила почти 25 миллионов долларов.