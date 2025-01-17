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12:07, 17 января 2025Экономика

В США продали поместье из культового фильма «Один дома»

TMZ: Поместье из фильма «Один дом» продали за $5,5 млн в Иллинойсе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Adubs / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Иллинойс продали поместье из культового фильма «Один дома». Объект обошелся новому владельцу в 5,5 миллиона долларов (около 566 миллионов рублей), об этом пишет издание TMZ.

Поместье располагается в деревне Уиннетка. Его выставили на продажу в мае 2024 года, при этом изначальная цена была меньше финальной и составляла 5,25 миллиона долларов.

Прошлые владельцы купили объект в 2012 году за 1,5 миллиона долларов, после чего провели масштабную реновацию. Они расширили поместье, однако сохранили внешний вид экстерьера, который попал в знаменитый фильм. Внутри съемки не проводились — дом оказался слишком маленьким, чтобы вместить всю съемочную команду. Внутри жилья есть пять спален, шесть санузлов, домашний кинотеатр и спортивный корт.

Ранее голливудский актер Сильвестр Сталлоне приобрел новый дом в Нью-Йорке. Стоимость сделки составила почти 25 миллионов долларов.

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