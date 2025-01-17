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11:34, 17 января 2025Интернет и СМИ

В Японии заявили о безвыходном положении Украины на поле боя

DC: Прекращение огня на Украине выгодно для России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

У Украины нет другого выхода, кроме мирных переговоров. Такую точку зрения озвучило японское издание Daily Shincho (DC).

В материале отмечается, что скорое прекращение огня выгодно преимущественно России. Издание при этом сочло необоснованным оптимизмом мысль о том, что продолжение боевых действий ослабит Москву.

«Даже если военный конфликт продолжится, вероятность того, что Украина получит преимущество, стремится к нулю. У Украины нет другого выхода, кроме как скорейшее прекращение огня», — заявило японское издание о безвыходности положения Киева на поле боя.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал возможную причину затягивания украинского конфликта. Он предположил, что Киев делает это, чтобы избежать расследования преступлений, таких, в частности, как кража денег, выделенных в качестве военной помощи Украине.

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