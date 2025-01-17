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01:40, 17 января 2025Мир

Великобритания и Украина договорились о сотрудничестве в области дальнобойных ударов

Лондон и Киев договорились о сотрудничестве в области дальнобойных ударов
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Великобритания и Украина договорились углублять сотрудничество в области дальнобойных ударов, сообщает ТАСС со ссылкой на декларацию о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом.

Кроме того, планируются углубление сотрудничества в области интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также арсеналов комплексного оружия для укрепления сдерживания.

Две страны договорились о сотрудничестве и в области «обмена практическим опытом, оборудованием, боеприпасами, обучения и поддержки процесса разработки во всех сферах», говорится в декларации.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве. Подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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