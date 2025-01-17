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14:22, 17 января 2025Экономика

В России ответили на обеспокоенность Европы из-за возвращения замороженных активов

Сенатор Карасин раскритиковал ЕС за беспокойство из-за возвращения активов РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Беспокоиться о чужих деньгах — это моветон, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на обеспокоенность Европы из-за возвращения замороженных российских активов.

Не надо беспокоиться о чужих деньгах и тем более их воровать

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Издание Financial Times не случайно написало об этом. Потому что частью всех договоренностей, которые, находясь в Киеве, подписал [премьер-министр Великобритании] Кир Стармер, был намек на то, что часть российских активов будет выплачена киевскому режиму», — рассказал Карасин.

Сенатор добавил, что неприлично распоряжаться чужими деньгами, а жалеть по поводу того, что не будет возможности распоряжаться ими дальше, непорядочно и не соответствует элементарному политическому этикету.

«Об этом надо прямо говорить тем, кто пишет эти статьи, и тем, кто это говорит. В том числе британскому руководству надо вернуться к приличиям. Без этого никакой предсказуемости в мире не будет никогда. Тому, кто это будет забывать, никакой удачи стратегической не видать», — заключил Карасин.

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Ранее издание Financial Times сообщило, что если санкции Европейского союза против России будут отменены, то Москва вернет замороженные на счетах бельгийской Euroclear активы на следующий день. Иными словами, у финансовых посредников не будет никаких правовых оснований удерживать эти активы.

В такой ситуации европейские чиновники ищут способы сохранить санкционный режим после того, как Венгрия заявила, что не хочет голосовать за их продление.

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