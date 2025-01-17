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17:27, 17 января 2025Экономика

Япония насторожилась из-за санкций США против российской энергетики

Bloomberg: Япония не хочет остаться без российского газа из-за санкций США
Кирилл Луцюк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Власти Японии будут внимательно следить за введением новых антироссийских санкций США, которые могут повлиять на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Дальнего Востока РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно отметило, для Японии этот источник поставок ключевой и напомнило, что не так давно администрация действующего президента США Джозефа Байдена ввела жесткие санкции против российской энергетики. Они распространяются и на суда, экспортирующие нефть с проекта «Сахалин-2». Если эти ограничения приведут к остановке добычи сырой нефти на этом объекте, то под вопросом окажется и извлечение газа. Между тем Япония является крупным покупателем СПГ: в прошлом году около восьми процентов ее импорта пришло с проекта «Сахалин-2».

В связи с этим издание привело настороженный комментарий президента крупного импортера Tokyo Gas Co Синъити Сасаямы, который пообещал обсудить этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. Он полагает, что нужно больше исследований, которые покажут как санкции США отразятся на Японии.

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«Я бы не сказал, что никакого влияния нет», — уточнил Сасаяма.

Ранее появился прогноз о том, что проект «Сахалин-2» рискует остаться без покупателей из Японии, потому что через год начнут истекать долгосрочные контракты.

По данным на апрель 2024 года основными покупателями российского СПГ оставались Франция, Испания, Бельгия, Япония и Китай.

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