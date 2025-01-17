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18:32, 17 января 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с лидером словацкой оппозиции вместо Фицо

Зеленский и лидер словацкой оппозиции Шимечка провели встречу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер словацкой оппозиции, глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка провели встречу. Об этом сообщает в Telegram-телеканал «Мы — Украина».

Ранее сообщалось, что Зеленский встретится с премьером Словакии Робертом Фицо. Встречу анонсировал глава словацкого правительства.

«Мы готовы принять лидера наших друзей, словацкого народа. Приехал другой лидер — и мы рады», — сказал Зеленский. Украинский лидер отметил, что Киев рассчитывает на отношения со Словакией. Он назвал визит главы оппозиции сигналом, что словацкая сторона продолжит поддерживать суверенитет Украины.

13 января Зеленский позвал Фицо в Киев в ответ на предложение встретиться у границы двух стран. Так он ответил на предложение премьера Словакии о встрече, чтобы урегулировать возникший спор между двумя государствами.

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