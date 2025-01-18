В Госдуме прокомментировали решение суда наложить арест на имущество Моргенштерна

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко поддержала решение суда наложить арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом). Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».
«Я согласна с решением суда. Хотя суд у нас независимый. От депутатов он не зависит. Считаю, что правильно все сделали. Моргенштерн достаточно наговорил на статус иноагента и вел себя безобразно», — заявила Драпеко.
Ранее суд в Москве с учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложил арест на имущество Моргенштерна по делу о нарушении закона об иноагентах. Теперь музыкант не сможет совершать какие-либо сделки со своими объектами недвижимости, в числе которых земельный участок и жилое строение в Истринском районе Московской области, а также нежилое здание и три нежилых помещения.
17 января сотрудники силовых структур предъявили обвинение Моргенштерну в нарушении закона об иноагентах. В сентябре 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ.