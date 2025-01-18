Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:29, 18 января 2025Культура

На имущество Моргенштерна наложили арест

Суд в Москве наложил арест на имущество иноагента Моргенштерна
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @morgen_shtern

Суд в Москве с учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Теперь музыкант не сможет совершать какие-либо сделки со своими объектами недвижимости, в числе которых земельный участок и жилое строение в Истринском районе Московской области, а также нежилое здание и три нежилых помещения.

Ранее сотрудники силовых структур предъявили обвинение Моргенштерну в нарушении закона об иноагентах. В сентябре 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ.

Сейчас рэпер находится в реабилитационном центре, куда отправился сразу после своего концерта в Таиланде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мистер Нет. Путин напомнил, почему на Западе министру иностранных дел СССР Громыко дали такое прозвище

      В Испании Байдену предрекли политическое забвение

      Махачев оценил нового соперника после снятия Царукяна

      В США рассказали о желании Трампа завершить конфликт на Украине

      В России предупредили о возможной провокации ВСУ в Курской области

      На Украине слова Орбана о санкциях и России истолковали как плохой знак для Зеленского

      На имущество Моргенштерна наложили арест

      Лукашенко подписал указ о помиловании более 20 осужденных за экстремизм

      Пленный боец ВСУ заявил о бессмысленности запрета русского языка на Украине

      На фоне воздушной тревоги в Киеве было частично разрушено административное здание

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше