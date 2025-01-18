На имущество Моргенштерна наложили арест

Суд в Москве наложил арест на имущество иноагента Моргенштерна

Суд в Москве с учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Теперь музыкант не сможет совершать какие-либо сделки со своими объектами недвижимости, в числе которых земельный участок и жилое строение в Истринском районе Московской области, а также нежилое здание и три нежилых помещения.

Ранее сотрудники силовых структур предъявили обвинение Моргенштерну в нарушении закона об иноагентах. В сентябре 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ.

Сейчас рэпер находится в реабилитационном центре, куда отправился сразу после своего концерта в Таиланде.

