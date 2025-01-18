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21:20, 18 января 2025Россия

Бастрыкин поручил провести проверку после высказываний австрийского политика о России

Бастрыкин поручил СК РФ дать оценку словам австрийского политика о России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после слов австрийского политика с призывами о нарушении территориальной целостности России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», — сказано в заявлении.

В СК уточнили, что в СМИ распространилась информация о высказывании австрийского политика, который призывал к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. О каком именно политике идет речь — не уточняется.

В конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что суверенитет является важной для любой страны вещью, он должен быть в сердце. По словам главы РФ, в послевоенные годы у народа Германии вытравили чувство Родины и суверенитета. По его словам, европейцы прикладывают усилия, чтобы все сгладить и «зашлифовать».

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