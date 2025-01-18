Бербок прокомментировала шумиху вокруг фото с протянувшим к ней руку Шольцем

Глава МИД ФРГ Бербок назвала символичной шумиху вокруг вирусного фото с Шольцем

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала символичной шумиху вокруг ставшего вирусным в интернете фото, на котором она покидает заседание правительства, а канцлер страны Олаф Шольц пытается ее остановить, протянув к ней руку. Сложившуюся ситуацию она прокомментировала в интервью ZDF.

Бербок заявила, что шумиха, начавшаяся вокруг этого снимка, совершенно необоснованна, но «символично показывает, в какую эпоху мы живем». По словам главы МИД ФРГ, на фотографии отчетливо видно, что она даже не заметила, что за ее спиной что-то происходит, так как у нее, как и всех людей, нет глаз на затылке.

«Это типичный моментальный снимок, и никто не знает, как ситуация развивалась потом», — отметила Бербок. Она также добавила, что журналисты по непонятной причине предположили, что это была ее первая за день встреча с Шольцем, однако это не так.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял резкую реакцию Бербок на блокировку нового пакета помощи Украине. 17 января министр выразила обиду в связи с мнением европейских политиков по поводу поддержки Киева и покинула правительственное заседание. Олаф Шольц попытался удержать Бербок, но она ушла, что и стало предметом насмешек.