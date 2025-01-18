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15:26, 18 января 2025Мир

Обида Бербок из-за блокировки помощи Украине стала предметом насмешек в Европе

Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за блокировки нового пакета помощи Киеву
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял резкую реакцию главы МИД Германии Анналены Бербок на блокировку нового пакета помощи Украине. Произошедшее он прокомментировал в своем аккаунте в соцсети X.

Бербок выразила обиду в связи с мнением европейских политиков по поводу поддержки Украины. 17 января она покинула правительственное заседание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение нового пакета помощи Киеву. Шольц попытался удержать Бербок, но она ушла. Это стало предметом насмешек.

«Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что ее "обидел" тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна», — написал в связи с заявлением Бербок Боуз.

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Ранее был опубликован снимок, на котором Шольц в движении пытается дотянуться до главы МИД ФРГ, а Бербок, в свою очередь, отстраняется от него с недовольным выражением лица. Как пишет Bild, по всей видимости, Бербок «больше не видит необходимости разговаривать с собственным главой правительства», если позволяет себе покидать совещания таким образом.

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