Экономист спрогнозировала падение цен на три категории товаров

Экономист Стародумова: овощи, фрукты и сливочное масло подешевеют в 2025 году

В 2025 году в Пермском крае, предположительно, снизится стоимость тех продуктов, цены на которые регулируются государством. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского политеха Юлия Стародумова в беседе с РБК.

Специалист напомнила, что после прошлогоднего скандала со сливочным маслом власти взяли вопрос на контроль. Она уточнила, что цены на продукт были принудительно отрегулированы.

Снижение цен на сливочное масло следует ожидать в связи с поиском новых поставщиков и налаживания логистики сухого и сырого молока. Помимо этого, предполагается уменьшение стоимости овощей и фруктов на 1,5-3 процента.

Ранее в России спрогнозировали дальнейшее сокращение выпуска слабоалкогольных напитков.