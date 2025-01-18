Госдолг США вырос перед инаугурацией Трампа

Госдолг США вырос на 7 % и достиг 36,174 триллиона долларов

Госдолг США в середине января достиг отметки в 36,174 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это по 106,4 тысячи долларов на одного американца.

По данным американского Минфина, за год госдолг Соединенных Штатов увеличился на семь процентов, или 2,4 триллиона долларов. Это в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг — 286,3 миллиарда.

Министр финансов страны Джанет Йеллен предупредила, что США в январе достигнут потолка госдолга. Это произойдет в период с 14 по 23 число. Чтобы избежать дефолта, Минфин будет вынужден принять экстренные меры, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену.